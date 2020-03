Kreeft en truffelsoep aan huis: horeca knokt met take-aways en privérestaurantjes

Als er ergens harde economische klappen vallen is het in de horeca, die in deze weerbarstige coronatijd de deuren heeft moeten sluiten. In januari en februari, na de feestmaand, wordt er doorgaans toch al minder verdiend. Ook zijn er restaurants die door krappe marges en hoge kosten weinig vet op de botten hebben. Een paar weken zonder inkomsten betekent voor veel zaken kopje onder gaan. We kunnen een handje meehelpen door dinerbonnen te kopen en deze later te verzilveren of kijken of restaurants in de buurt bezorgen of een take-away zijn gestart. Dat kan nu bijvoorbeeld bij restaurants als The Raffles, De Basiliek, The Knott en Cottontree City in Den Haag, Bavette in Maasland, Pollepelwinnaar Nayolie in Voorschoten, La Vieux Jan in Delft en Hofstede Meerzigt in Zoetermeer.