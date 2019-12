Krezip, Danny Vera en Nielson volgend jaar op Live on the Beach in Scheveningen

De band Krezip is de hoofdact op het festival Live on the Beach op 5 september op het strand van Scheveningen. Dat heeft organisator Arwin Touw vanavond bekendgemaakt. Ook Americana-zanger Danny Vera en singer-songwriter Nielson zijn op die dag van de partij.

Krezip komt in het rijtje van artiesten als Anouk, Di-rect, Marco Borsato, Doe Maar en Keane die de afgelopen jaren hebben opgetreden tijdens Live on the Beach. Het festival dient als afsluiting van het strandseizoen. Bij het noordelijk havenhoofd wordt een groot podium opgebouwd waarop meerder artiesten hun opwachting maken. Krezip bestijgt als hoofdact het podium op het moment dat de zon in zee zakt.

Krezip gebruikt het strandconcert ook als afsluiter van het eigen festivalseizoen. De band onder leiding van zangeres Jacqueline Govaert brak in 2000 door na een indrukwekkend optreden op Pinkpop en de hit I Would Stay. In 2009 besloot de groep te stoppen en gingen de leden ieder hun eigen weg. In 2019 kwamen de muzikanten weer bij elkaar voor een optreden op Pinkpop, een nieuw album en drie - uitverkochte - shows in de Ziggo Dome in Amsterdam.

Ster

Ook de andere optredende artiesten kunnen op een grote schare bewonderaars rekenen. Vooral de ster van de Zeeuwse zanger Danny Vera is snel rijzend. Vera kreeg landelijke bekendheid als huisartiest van het televisieprogramma Voetbal International/Veronica Inside. Zijn liedje Roller Coaster is met een vierde plaats de hoogste binnenkomer in de Top 2000 die eind dit jaar op NPO Radio 2 is te beluisteren.

Singer-songwriter Nielson maakt ritmische Nederpop en vormt al sinds 2012 een gevestigde naam in de popscene. Afgelopen jaar scoorde hij hits met het nummer IJskoud en - in samenwerking met Kris Kross Amsterdam - Ik sta jou beter.

Quote Waarom ook niet, de kaartjes zijn een mooi cadeau voor onder de boom Arwin Touw

Arwin Touw is er vroeg bij om de eerste artiesten van zijn jaarlijks strandfestival aan te kondigen. ,,Normaal komen we pas in het voorjaar naar buiten met ons programma, maar dit jaar zien we dat andere festivals hun eerste namen nu ook al bekend maken’’, zegt hij. ,,Waarom ook niet, de kaartjes zijn een mooi cadeau voor onder de boom.’’

De voorverkoop voor Live on the Beach 2020 begint vrijdag 13 december om 10.00 uur via de eigen website. Kaartjes kosten 45 euro, exclusief servicekosten.