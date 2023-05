Krijn (83) reed met zijn scootmobiel de sloot in én dwars door een raam: ‘Gevaarlijk ding’

Een scootmobiel rijden is gevaarlijker dan op een motor zitten. Zo heeft de 83-jarige Krijn van Dijk zelf ook al eens ervaren toen in de sloot terechtkwam en later óók nog een keer dwars door een ruit reed. Daarom volgt hij nu een cursus scootmobielrijden. ‘Best een gevaarlijk ding'.