Krijtkunst uit de cel

De ene verdachte doet een dutje. De ander luistert liever naar muziek die de parketpolitie via geluidsboxen in de cel kan laten horen. En sommigen doen het anders. Zij doden de tijd met het maken een kunstwerkje op de celdeur.



Op de dag van de rechtszaak worden bajesklanten naar de rechtbank aan de Prins Clauslaan in Den Haag gebracht en in een simpel celletje opgesloten. Daar moeten ze wachten tot ze aan de beurt zijn. Aan wie wil delen bewakers sinds een aantal jaren krijtjes uit.



Met soms bijzonder resultaat. Fan van de tekeningen is Marilyn Fikenscher, officier van justitie in Den Haag. Ze krijgt van bewakers foto's van de kunstwerkjes doorgestuurd, waardoor de tekeningen een langer leven beschoren zijn. Want krijttekeningen zijn per definitie erg tijdelijk. Na het vertrek van de bajesklanten worden de celdeuren onverbiddelijk schoongepoetst.