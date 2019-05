Krikke berispt ambassadeur Roemenië na chaos bij verkiezingen

Burgemeester Pauline Krikke heeft vanmiddag de ambassadeur van Roemenië berispt nadat dit weekend de vlam in de pan sloeg bij de verkiezingen in het ambassadegebouw in Den Haag. Roemenië moet haar verkiezingen in Nederland voortaan beter organiseren, was haar dringende advies. En alle Roemenen die in de rij staan, moeten voortaan de kans krijgen hun stem uit te brengen, vindt Krikke.

De verkiezingen escaleerden zondagavond in Den Haag, toen het stemlokaal in het ambassadegebouw om 21.00 uur op slot ging, terwijl er buiten nog honderden Roemenen in de rij stonden die nog wilden stemmen voor het Europees parlement en een referendum over bestrijding van corruptie in hun land.



Toen ze om 21.00 uur hoorden dat ze voor niks kwamen, werden de Roemenen razend en klommen over de hekken, beukten op deuren van het ambassadegebouw en scandeerden ‘Dieven, dieven’. De ME moest in actie komen om de rust te herstellen. De groep werd uit elkaar gedreven en niemand werd gearresteerd. Maar de sfeer was grimmig.

Quote Politie-in­zet was noodzake­lijk om de openbare orde rondom de ambassade te herstellen. Dat vond ik zeer onaange­naam Burgemeester Krikke

'Voorkomen’

Krikke wil een herhaling van dit soort taferelen in de toekomst echt voorkomen, zegt ze. Met het oog op de Roemeense presidentsverkiezingen aan het eind van dit jaar, heeft ze advies gegeven aan de ambassadeur.



,,Ik heb vanmiddag in de Roemeense ambassade gesproken met de ambassadeur over hetgeen gisteravond is gebeurd. Politie-inzet was noodzakelijk om de openbare orde rondom de ambassade te herstellen. Dat vond ik zeer onaangenaam. Dat wil ik niet nog een keer meemaken.”

Volledig scherm Bij de Roemeense ambassade stonden kiezers soms wel vier of vijf uur lang te wachten voordat ze hun stembiljet in de bus kunnen deponeren. © AD

Recht

Krikke heeft de ambassadeur aangereikt dat het haar veel waard was geweest als iedereen die wilde stemmen dat ook had kunnen doen. ,,Voor mij telt heel zwaar het recht van mensen om te kunnen stemmen. Als mensen van dat recht gebruik willen maken, moet je hen daarvoor ook maximaal de mogelijkheid bieden. Zeker als ze er uren voor in de rij hebben gestaan.’’



Ook deed de Haagse burgemeester de dringende suggestie bij volgende verkiezingen meer stemlokalen buiten de ambassade te huren. ,,Waarbij de financiële verantwoordelijkheid en de organisatie van de verkiezingen nadrukkelijk bij de Roemeense autoriteiten blijven liggen. Ik heb daarbij wel de hulp van de gemeente aangeboden bij het zoeken naar een nieuwe plek.’’



Ook in andere steden in Europa was dit weekend politie-inzet nodig. Krikke betreurt dat. ,,Ik heb de ambassadeur gevraagd waarom niet gekozen is voor een alternatieve oplossing, namelijk het langer openhouden van het stembureau. Dat gebeurt in Nederland ook altijd, als op het moment van sluiting mensen nog in de rij staan te wachten” De ambassadeur zou haar adviezen welwillend hebben ontvangen, aldus de gemeente.



Voorafgaand aan het gesprek heeft Krikke haar ontmoeting met de ambassadeur vanwege de diplomatieke betrekkingen eerst gemeld aan het ministerie van Buitenlandse Zaken.



