Krikke beschermvrouwe van Straatnieuws: ‘Zijn hele gewone mensen’

Tekort aan monteurs en ICT'ers in de regio

8:44 Werkgevers in de regio hebben steeds meer moeite om aan passend personeel te komen. In de regio is met name een tekort aan loodgieters, verpleegkundigen, vrachtwagenchauffeurs en accountants. Voor ICT-beroepen is er zelfs een zeer krappe markt, blijkt uit onderzoek van UWV.