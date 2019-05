Krikke dacht dat ze Den Haag kende, tot ze over de stadswijngaard in Moerwijk hoorde

De Haagse Stadswijngaard is een initiatief van Tycho Vermeulen, die vijf jaar geleden dit stuk grond tussen station Moerwijk en de brandweerkazerne omtoverde tot wijngaard. Hij startte een crowdfunding en richtte een corporatie op, die nu ongeveer veertig leden telt. ,,Dit gaat om het scheppen en creëren, iets leuks doen op een bijzondere locatie'', aldus oprichter Vermeulen. ,,Natuurlijk moeten we oefenen, maar we worden elk jaar beter. Het eerste jaar was doorbijten, het tweede jaar begon het op wijn te lijken. In Den Haag durven we zoiets aan, nu hebben andere steden ons gekopieerd'', voegt Vermeulen toe.