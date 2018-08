Krikke duikt Haags nachtleven in met nachtburgemeester

Wassenaar­ders in opstand tegen 40 meter hoge telefoon­mast

10:05 Bewoners in Wassenaar komen in opstand tegen een geplande KPN-antenne in het Wassenaarse Harsbosje. Ze vinden er veel betere locaties zijn voor de 40 meter hoge data-en telefoniemast, zo bleek gisteren tijdens een rechtszaak in Den Haag.