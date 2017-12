Krikke: huisverbod moet vaker

Op verzoek van Krikke starten de vier grote steden een onderzoek naar de daling van het aantal huisverboden: ,,We moeten echt kijken hoe dat komt. Het huisverbod is een goede manier om geweld acuut te stoppen. Je bevriest een conflict, zodat de hulp echt op gang komt’’, zegt Krikke in een interview met deze krant.



De burgemeester beslist over een huisverbod na melding door de politie. Dat gebeurde vorig jaar in Den Haag 276 keer, tegenover 336 in 2014. Het aantal bij de politie geregistreerde gevallen van mishandeling achter de voordeur daalde in diezelfde periode ook, van 1.874 naar 1.483. Het aantal meldingen bij zorginstantie Veilig Thuis ligt juist veel hoger.



Maar Krikke wil zich niet ‘blind staren’ op cijfers. ,,Heel veel slachtoffers doen geen melding. Dat is juist het probleem. Het zit in de taboesfeer. Uit gesprekken met alle betrokkenen in het afgelopen halfjaar is mij gebleken dat het probleem zeker niet kleiner wordt.”