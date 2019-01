Krikke: ‘Ik was overtuigd dat het vreugdevuur veilig kon branden’

Burgemeester Pauline Krikke was er op oudejaarsdag van overtuigd dat het verplaatsen van de hekken bij de vuurstapel op Scheveningen voldoende was om het vuur veilig te laten branden. ,,Ik heb ook geen advies gehad om het vuur niet aan te laten steken.’’

Dat zei ze vanmiddag tijdens een debat over het vreugdevuur dat tijdens de jaarwisseling een vonkenregen veroorzaakte in Scheveningen-Dorp. Auto’s, huizen en tuinen vatten vlam. De brandweer was de hele nacht bezig met blussen.

Het debat bleek enigszins gemankeerd, omdat vooraf was afgesproken dat de inhoudelijke beslissingen rond de vreugdevuren van 2018/2019 niet aan de orde zouden komen. De raad wacht daarvoor het werk van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid af.

Kritiek

Toch kwam er veel kritiek op het optreden van de burgemeester rond oud en nieuw. Ook van Haagse coalitiepartijen: ,,De bouwers gingen over het randje en de autoriteiten traden niet op. Wie was de baas in de stad’’, vroeg Hanneke van der Werf van D66. ,, Het kan toch niet zo zijn dat een intimiderende minderheid dat was?’’

Ook over de communicatie van de burgemeester waren veel partijen niet te spreken. Waarom gaf ze de bouwers de schuld, terwijl ze zelf verantwoordelijk is. En waarom duurde het drie brieven aan de raad voordat ze akkoord ging met een ‘echt onafhankelijk onderzoek’. Het gezag van de burgemeester is aangetast, concludeerde fractieleider en oud-wethouder Joris Wijsmuller van de HSP.

Communicatie

De burgemeester erkende dat de communicatie rond het onderzoek van – uiteindelijk – de OvV ‘een beetje rommelig’ was. Ze ontkende dat ze in eerste instantie de evaluatie had willen laten uitvoeren door de directeur veiligheid, tot ergernis van diverse raadsleden. ,,Nu doet u het wéér’’, mopperde Wijsmuller erover.