Krikke op handelsmissie in India: PVV stelt vragen

Hindoetem­pel Ram Mandir nog steeds geteisterd door vernielin­gen en inbraken

14:25 Bij hindoetempel Ram Mandir in de Mijtensstraat in de Haagse Schilderswijk is vannacht een ruit ingegooid. De dader maakte gebruik van een stuk van een tegel. Ook de gehandicaptenauto van een buurtbewoner is bekrast. Volgens de voorzitter van de hindoeïstische stichting is de tempel geregeld doelwit van vernielingen en bedreigingen.