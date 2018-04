Krikke over aanval in Duindorp: 'Dit moet stoppen'

‘Dit moet stoppen.' Met deze dwingende oproep reageert burgemeester Pauline Krikke van Den Haag op de ‘totaal idiote en onacceptabele' nieuwe gewelddadige aanval in Duindorp op een bewoner van allochtone afkomst door buurtgenoten. Na een Marokkaans gezin vorige week is nu de Surinaamse Marina slachtoffer. Haar auto en woonkamerraam werden met een hakbijl toegetakeld.

De PvdA is duidelijk in een eerste reactie en spreekt over het aanpakken van ‘wijkterrorisme’. Volgens fractievoorzitter Martijn Balster moet er zo mogelijk een gebiedsverbod komen voor daders. ,,Dit lijkt op stevig onderhuids racisme waaraan paal en perk moet worden gesteld,” zegt hij. ,,Daar passen ook flinke straffen bij zoals gebiedsverboden en een strafrechtelijke aanpak.” Ook wil hij dat op scholen en de buurt aandacht komt voor de problematiek. ,,Er moet een dialoog in de buurt komen, want met agressie komen we nergens.”

,,Wij keuren uiteraard iedere vorm van geweld ten stelligste af. De daders die dit op hun geweten hebben brengen Duindorp schade toe,'' reageert Richard de Mos van Groep de Mos - tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart de grote winnaar in Duindorp. ,,Maar ik wil er wel aan toevoegen dat Duindorp een schitterende wijk is en dat de goeden daar onder de kwaden moeten lijden. Heel Duindorp wordt nu steeds in een kwaad daglicht gesteld, maar zo is de situatie niet.”

Frans de Graaf van de VVD noemt het geweld onacceptabel. ,,Schandalig wat er is gebeurd. We hebben te maken met strafrechtelijke overtredingen en dat moet worden aangepakt.”

Schade aan de auto van de Duindorpse Marina. Iedereen heeft het recht te wonen in welke wijk dan ook waar hij of zij wil wonen Arjen Kapteijns

Recht

GroenLinks sluit zich daar bij monde van fractievoorzitter Arjen Kapteijns bij aan. ,,Iedereen heeft het recht te wonen in welke wijk dan ook. De diversiteit in onze stad maakt onze stad tot de mooie stad die we zijn. Je zou denken dat de mensen in Duindorp ook de tijd hebben gehad te snappen dat je het niet alleen met je eigen clubje in je wijk kunt wonen.”

Burgemeester Krikke doet ondertussen een dringend beroep op alle mensen in Duindorp om elkaar met rust te laten en in elkaars waarde te laten. ,,Dat geldt zowel op sociale media als in het werkelijke leven. Het is totaal idioot en onacceptabel dat mensen met een bijl het huis en de auto van anderen vernielen. Dit moet stoppen. Beheers je!”

