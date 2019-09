Krikke sluit akkoord met boeren: maximaal 75 trekkers op Malieveld

Verdachte van steekpar­tij Beeklaan blijft liever in cel: ‘Hij zou geen energie meer hebben’

17:41 De strafzaak over een steekpartij op 25 november 2018 in een Haagse woning aan de Beeklaan, is vanmiddag op het laatste moment opgeschort, omdat de verdachte weigerde te verschijnen. Zijn advocaat vond dat de zitting gewoon kon doorgaan, omdat zijn cliënt Dimitri Z. toch niks zou zeggen, maar de rechters oordeelden anders.