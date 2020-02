Krikke tot laatste moment uit corruptie-onderzoek gehouden: ‘Bondje’ kon haar en De Mos niet redden

Update Onder koelkast, in een pan, achter een plint: Huis van Satishkoe­mar puilde uit van het geld door

18:17 Zijn huis puilde uit van het cash geld: bijna een half miljoen euro. Aangifte bij de belastingdienst is nooit gedaan. Toch houdt Satishkoemar F. voor de rechter vol dat het eerlijk verdiend is. Van witwassen van geld met de spookwoningen is geen sprake.