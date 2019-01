Krikke trekt met wankelmoedige optreden meer aandacht dan handig is

Die draai was de zoveelste in haar optreden na de dramatische jaarwisseling. Een patroon wordt zichtbaar. Zo wees Krikke direct na die nacht nadrukkelijk met de vinger naar de bouwers die de afspraken met voeten hadden getreden, maar verklaarde ze later - ten onrechte - dat ze alleen maar antwoord had gegeven op een vraag. Ook verklaarde zij kort na de brand dat haar directeur veiligheid de zaak goed moest onderzoeken, om na opwellende kritiek op deze weinig onafhankelijke onderzoeksmethode het Instituut Fysieke Veiligheid naar voren te schuiven. Toen duidelijk werd dat Krikke daar vanuit haar functie in het bestuur zat, schoof ze alsnog de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar voren. Het leidde allemaal tot onnodig chagrijn. En deze week gebeurde het weer. De afspraken met de bouwers maakte ze openbaar, maar de aanvullende afspraken wil ze niet geven. Nu nog niet. Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur zal ook dit brokje info snel boven water komen.



Krikke trekt met haar wankelmoedige optreden meer aandacht dan handig en nodig is. In de gemeenteraad groeit het ongenoegen. Het is een politieke beginnersles dat je nooit in een vlek moet wrijven en dat is juist wat ze keer op keer doet. Daarmee versterkt Krikke de twijfel over haar daadkracht. Haar optreden na oud en nieuw lijkt net zo onbeholpen als die bij de voorbereiding van de vreugdevuren.