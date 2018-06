Krikke: Uitblijven van landelijk vuurwerkverbod is teleurstellend

Het kabinet liet deze week middels een brief aan de Tweede Kamer weten geen interesse te hebben in een algeheel verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Dat noemt het verbod ‘te vergaand’, mede omdat grote delen van de bevolking met de jaarwisseling dit vuurwerk wil blijven afsteken.



Dat er geen landelijk verbod komt, vindt burgemeester Krikke teleurstellend. ,,Om het aantal vuurwerkslachtoffers en de overlast van vuurwerk echt terug te dringen, zijn kleine stapjes helaas niet goed genoeg. Dan is de grote stap van een landelijk vuurwerkverbod op knalvuurwerk en siervuurpijlen nodig’’, betoogt ze in een persbericht. ,,Dat zo’n landelijk verbod nu uitblijft, is teleurstellend. Het maakt het werk er voor gemeente, politie en hulpdiensten niet makkelijker op.’’



Een lokaal verbod ziet Krikke niet zitten. Volgens de burgemeester zal de overlast dan niet afnemen, maar juist verplaatsen. ,,Dan gooi je het probleem bij je buurgemeente over de schutting. In gemeenten die geen verbod invoeren, heeft de politie dan ook een schier onmogelijke handhavingsopgave.”