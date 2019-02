‘Krikke veroorzaakt verwarring voor politiebonden’

De demonstratie van de politiebonden maandag mag doorgaan, mits ze eerst met werkgeversinstantie VNO-NCW en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid rond de tafel gaan. Dat stelt burgemeester Krikke. Maar daar zien de bonden niets in. Ze willen naar eigen inzicht demonstreren en niet met de tegenpartij bespreken hóe ze actie gaan voeren. De bonden stappen daarom naar de rechter.



‘Een vreemde gang van zaken’, noemt SP-fractieleider Hanne Drost de actie van Krikke. ,,Je gaat toch niet met je tegenstander afspreken hoe jij de actie gaat uitvoeren tégen hen?” zegt ze. ,,Door de verantwoordelijkheid van de demonstratie van zich af te schuiven, veroorzaakt Krikke verwarring. De burgemeester gaat over de openbare orde en zij beslist dus of een demonstratie door kan gaan of niet, niet een andere instantie. Ik sta volledig achter de politiebonden.” Om openheid te krijgen over de kwestie heeft de SP raads- en Kamervragen gesteld.



Ook de PvdA wil duidelijkheid over de gemaakte afspraken en onderstreept dat in schriftelijke vragen. ,,Welke afspraken zijn er precies gemaakt en welke belemmeringen hebben de bonden precies opgelegd gekregen?” vraagt fractieleider Martijn Balster. ,,Er mogen alleen belemmeringen aan een demonstratie worden opgelegd wanneer de openbare orde in het geding komt. Het demonstratierecht is een heel groot goed en belangrijk om na te leven.”