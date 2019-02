Krikke zet 1800 documenten over vonkenregen online

Nadat de Haagse gemeenteraad meermaals om informatie had gevraagd over het uit de hand gelopen vreugdevuur op Scheveningen, besloot Krikke het complete dossier van dertig jaar vuurstapels vrij te geven. ,,Wij willen maximale openheid geven aan de Haagse gemeenteraad en de inwoners van de stad’’, zei ze.



Tijdens de afgelopen jaarwisseling ging het mis met het vreugdevuur op Scheveningen. In de loop van de nacht daalde er een regen aan vonken en vuursnippers vanaf het vreugdevuur neer op Scheveningen Dorp. Tuinen, auto’s en huizen vatten daarbij vlam. De brandweer was de hele nacht bezig met het blussen van de brandjes.



Burgemeester Pauline Krikke kreeg na afloop veel kritiek. Bij de burgemeester was bekend dat de brandstapels op Scheveningen en bij Duindorp veel hoger waren afgesproken. Toch is er niet ingegrepen.. ,,Het risico waarmee we rekening hielden, was een omvallende vuurstapel. Daarom hebben we op oudejaarsdag de hekken op grotere afstand laten plaatsen’’, zei de burgemeester.