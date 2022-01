Kringloopwinkel beleeft gouden tijden: ‘Iedereen wil dat leuke oude kastje’

Het gaat goed met de kringloopwinkel, zo goed zelfs dat de branche zich links en rechts waagt aan wat experimenten. Neem de winkels van Stichting Schroeder. In 1994 begon de stichting met één filiaal in Den Haag, om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een goede plek te bieden. Inmiddels zijn het er zeven.



,,Kringloopwinkels worden steeds belangrijker omdat circulaire economie, duurzaamheid en hergebruik steeds populairder worden in de samenleving”, vertelt Margriet ten Hove, sinds september 2020 interim-directeur van Stichting Schroeder. ,,De mensen zijn er zich meer van bewust en kijken eerder of er in de kringloop geschikte kleding of een meubel te vinden is. Het is een groeimarkt.”