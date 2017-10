Kritiek op hoogbouwplannen van Den Haag

Vorige week lanceerde Wijsmuller de conceptnota over hoogbouw. Daarin staan spelregels voor woon- en kantoortorens van boven de vijftig meter. Rond de treinstations, op de Binckhorst en in Escamp is ruimte om de lucht in te gaan. En Den Haag laat de maximale hoogte van 140 meter los. Partijen zijn kritisch. ,,Hij wekt nu de indruk het heel erg op eigen houtje te doen’’, zegt VVD-fractieleider Frans de Graaf. ,,Is dit wel een collegebesluit?’’ En het eerste hoogbouwplan dat volgde na de nota, voor de Hofbadtoren, voldoet volgens De Graaf niet aan de spelregels. ,,De begane grond moet levendig zijn, maar in die toren komt een parkeergarage in de plint.’’ De liberalen gaan vandaag schriftelijke vragen stellen over de skylinevisie.