Kritiek op miljoenenbudget: 'Wel érg veel geld voor feestjaar'

In 2018 is het twee eeuwen geleden dat het toerisme in Scheveningen begon en dat wordt gemarkeerd met een feestjaar vol concerten, festivals en nieuwe publiekstrekkers. Het doel: nog meer toeristen en bezoekers trekken. De miljoeneninvestering wordt 'dubbel en dwars' terugverdiend, voorspelt Klein. ,,En er zijn nu al meer dan 150 initiatieven van bewoners gekomen.''



Maar bij andere (coalitie)partijen knaagt het: waarom zoveel miljoenen? Er is nog geen programmering, evenement of kunstwerk bekend. Vedder (CU/SGP): ,,Hier gaat 4,5 miljoen euro naartoe terwijl naar jeugdwerkloosheid 4 miljoen euro gaat.'' En zoals PvdA-fractieleider Martijn Balster vorige maand sneerde: ,,Al jaren knokken we om de toegang tot de zorg te verbeteren en dan giet dit college overgebleven zorggeld in champagneglazen.''



Wethouder Klein heeft weinig boodschap aan de kritiek: ,,Dit soort evenementen kent een buitengewoon positieve spin-off, dat blijkt ook uit de analyses die we eerder hebben gemaakt van de WK's hockey en beachvolleybal en de Volvo Ocean Race. De restaurants zitten vol, de hotels en de taxi's ook.''



De miljoenen voor 'Feest aan Zee' zijn gereserveerd in de begroting voor volgend jaar. Begin november beslist de gemeenteraad definitief. Met de verkiezingen op komst belooft dat een spannend debat te worden.



In plaats van in de pas te lopen met het college dreigen coalitiefracties hun eigen koers te varen, bijvoorbeeld rond zorgbudgetten en het feest. ,,Mensen luisteren niet meer naar argumenten'', mopperde een betrokkene al.