Kritiek op subsidie strandrace: ‘De race is in strijd met klimaatambitie’

Femke Sleegers van Den Haag Fossielvrij kan er met de pet niet bij dat uitgerekend in Den Haag zo’n ‘milieuvervuilende motorrace’ plaats heeft. ,,De ambitie is dat de stad in 2030 klimaatneutraal is”, vertelt ze. ,,Iets dat keihard botst met de Red Bull Knock Out-race. De duizend motoren die zaterdag over het strand racen, zorgen voor enorm veel CO2-uitstoot en luchtvervuiling.” Met de organisatie van de Red Bull Knock Out geeft de gemeente volgens Sleegers een verkeerd signaal af. ,,Op deze manier blijven mensen denken dat dit maar normaal is. Maar het is schadelijk...”

Wat raadslid Peter Bos (HSP) betreft, neemt Den Haag een voorbeeld aan Rotterdam. Die stad trok zich vorige maand officieel terug als organisator van een Formule 1-Grand Prix, omdat de straatrace niet past bij de ‘ambities en het imago van een duurzame stad’. ,,Aan zoveel lawaai en uitstoot moet je als stad met een klimaatdoelstelling niet willen bijdragen”, stelt Bos. ,,Ik begrijp dat rondcrossen gaaf is, maar het is ook passé.” De HSP-fractie vindt dat de subsidie die Den Haag verstrekt aan de organisatie van Red Bull Knock Out zo snel mogelijk moet stoppen. Bos: ,,Voor de komende editie is dat te laat, maar de volgende keer moet de gemeente stellig zeggen: ‘dit gaan we niet meer doen’.” Arjen Kapteijns (GroenLinks) beaamt dat. ,,In de huidige vorm moet dit de laatste keer zijn. Misschien is een elektrische motorcross een alternatief.”

Keiharde euro’s

Wethouder Richard De Mos (Groep de Mos, economie) denkt daar anders over. Volgens hem past een ‘topevenement als Red Bull Knock Out’ bij het streven van het college een bruisende en aantrekkelijke stad te zijn. ,,Je hebt altijd mensen die in hun milieu-denken doorslaan en overal over zaniken”, laat hij weten.



,,Het college heeft meerdere doelstellingen, zoals het stimuleren van de economie en het duurzaam terugdringen van werkloosheid. De Red Bull Knock Out levert de stad 70.000 bezoekers met bijbehorende keiharde euro’s op.”



De geschiedenis van motorcross in Scheveningen gaat terug tot 1981, toen onder de naam Veronica Strandrace de eerste race plaatshad. Na elf edities kwam er toen een eind aan vanwege klachten over overlast.



Komende zaterdag is de zesde editie van Red Bull Knock Out, die ook in 2006, 2007, 2008, 2015 en 2016 plaatsvond. Ook voor 2020 en 2022 staan races op de agenda.



