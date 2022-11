Kritiek op verbouwing Binnenhof ‘terecht’: ‘Wat voor aannemer en boer geldt, geldt ook voor Kamer’

Plaats Delict Ooit stak dronken man station Hollands Spoor aan, nu wordt overkap­ping gereno­veerd

Een van de bekendste grote branden die Den Haag trof, is die op station Hollands Spoor. In de nacht van zaterdag 14 op zondag 15 oktober 1989 verwoest een hels vuur de restauratie en een deel van de historische kapconstructie. Laat er nou net een grote renovatie van de grote ijzeren spanten in de overkapping aan de gang zijn.

