Kritiek op 'zombiegroen' bij heilige Haagse grond van de Koekamp

Natuurclubs en politieke partijen zijn fel tegen de 'zombiegroene yuppenspeeltuin' zoals een van de criticasters het nieuwe stadspark bij de Koekamp noemt. Maar een meerderheid van de raad is enthousiast: 'We laten de oude bomen zeker staan'.

,,De Koekamp is heilige grond, de bomen zijn zwaar beschermd, daar moeten we niet aan tornen'', zei HSP-fractieleider Peter Bos vanochtend in een commissiedebat over het plan om van de Koekamp vanaf eind volgend jaar een open stadspark te maken. Daarvoor is vijf miljoen euro beschikbaar.

In het conceptvoorstel van het college krijgt het gebied meer water, nieuw groen en een vier meter breed verlicht en geasfalteerd fietspad. De Utrechtsebaan wordt overkapt. Bewoners en bezoekers kunnen dan vanaf het Centraal Station en de Koekamp naar het Haagse Bos.

Daarvoor moeten vijftig bomen worden verplaatst òf gekapt en elders herplant. Maar, zo benadrukte wethouder Boudewijn Revis (VVD, buitenruimte): ,,De oude en karakteristieke bomen laten we staan.'' Oppositiepartijen claimden gisteren nog er 'eeuwenoude bomen' zouden sneuvelen nabij het Malieveld.

Volledig scherm Plattegrond van het nieuwe park. Aan de onderkant het KJ-plein. © Gemeente Den Haag

Acte van Redemptie

Behalve de Stadspartij waren ook de Partij voor de Dieren, GroenLinks en insprekers van diverse natuurclubs uiterst kritisch: ,,Het wordt een zombiegroene yuppenspeeltuin'', klaagde een vertegenwoordiger van de werkgroep Nassaubuurt: ,,Wel groen, maar zonder ecologische waarde.'' Critici beroepen zich ook op de 'Acte van Redemptie' uit 1576. Die akte, verleend door Willem van Oranje, beschermt de natuur tegen kap en bouwplannen.

Instanties als Staatsbosbeheer, het park Hollandse Duinen en D66, de PvdA, VVD, Groep de Mos, CU/SGP en het CDA zijn een stuk positiever over het park: ,,Dit is een huzarenstukje'', zei VVD-raadslid Ingrid Michon. ,,We kunnen straks meer genieten van dit stuk groen dan nu.''

,,Het gebied wordt leuker,'' zei wethouder Revis eerder al. ,,Vanuit het station kun je straks meteen een mooie, groene omgeving in. Dat is uniek in Nederland.'' Volgens de wethouder wordt het gebied ook veel beter voor fietsers: ,,Zij hebben het gevoel dat ze in het park zijn, en niet zoals nu: ik fiets langs een autoweg.''