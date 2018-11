Kritische pastor: ‘Hoelang is dit kerkasiel nog gezond?’

Derk Stegeman van de Bethel houdt echter hoop. ,,,We zijn nog steeds in verwachting van een goede afloop.’’ Maar staatssecretaris Mark Harbers (VVD) houdt voet bij stuk. ,,Uitzetting blijft de insteek,’’ zegt diens woordvoerder. Dat er wereldwijd in steeds meer media aandacht is voor het Hollandse kerkasiel dat al een maand loopt, verandert volgens het ministerie niks aan de situatie. ,,Het gezin is uitgeprocedeerd.” Zéker, de staatssecretaris wil in dialoog blijven met het Armeense gezin dat hartstochtelijk hoopt in Nederland te mogen blijven, maar uiteindelijk wacht volgens hem toch een enkeltje naar het moederland: Armenië. En er hangt voorlopig dus ook geen kinderpardon in de lucht. Ook niet rond Kerstmis, zo lijkt het.

Vragen op Twitter

De diaconie Den Haag, die al weken 24 uur per dag een dienst in de Bethelkapel draaiende houdt om het gezin te beschermen, reageert op de eerste kritische twittervragen van een pastor uit Oegstgeest. De man maakt zich zorgen of het voor de Armeense familie (vader, moeder en hun drie kinderen van 21, 19 en 15 jaar) nog wel vol te houden is. Al een maand geïsoleerd van de buitenwereld afgezonderd in een kerk leven is immers niet niks.



,, Ik zie er, eerlijk gezegd, weinig beweging in komen in Den Haag. En ik begin me ook af te vragen: hoelang is dit kerkasiel nog een gezonde situatie? Wanneer moeten we zeggen: ‘het is genoeg, het gaat niet lukken’?’’, vraagt Bram Dijkstra-Geuze .