Kroegjes in Den Haag balen: tijdens Koningsnacht op tijd dicht en terrasjes naar binnen

van wieg tot graf Het bestaan was hard, maar Aad was harder: met hart en ziel ging hij voor zijn bedrijf en zijn familie

Hij werd geboren als Aad Buijs in een Haagse familie in de Schilderswijk. Thuis was het niet altijd gezellig. Hij was 14 toen z’n vader overleed en hij de kostwinner werd van het gezin. Het bestaan was hard, maar Aad was harder. Hij werkte van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat, met een lach, bij de groenteboer en overal waar wat te verdienen viel. Die werklust werd gezien en gewaardeerd door de familie Sprenkels. Een Haagse glazenwassersfamilie die hem onder hun hoede nam. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Aad Blanco (19 mei 1947 – 31 maart 2022)

25 april