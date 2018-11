Kroon op carrière: Schinkelshoek krijgt lintje uit handen van Rutte

Minister-president Mark Rutte verraste Schinkelshoek gisteravond met een lintje. ,,Dames en heren, net als de meesten van u kom ik Jan regelmatig tegen op en rond het ‘pakhuis der democratie’ zoals hij het Binnenhof wel eens noemt. En dat is natuurlijk altijd een genoegen”, zei Rutte in een toespraak. ,,Maar onze band zit dieper. Alleen al omdat we allebei groot bewonderaar zijn van Thomas Mann. En omdat Jan, net als mijn grootvader, ouderling is van de Nieuwe Badkapel in Scheveningen. De kerk waar ik als kind op zondagen aan de hand van mijn vader naar toe liep. En dat zegt eigenlijk meteen alles over jou, Jan.”



Schinkelshoek kreeg de politiek met de paplepel ingegoten. In 1973 ging hij aan de slag bij het Reformatisch Dagblad in Den Haag als politiek verslaggever en is daarna nooit meer uit Den Haag geweest. Hij heeft gewerkt als verslaggever voor de Haagsche Courant en is - na een korte politieke interruptie als voorlichter voor het CDA en bij het ministerie van Justitie - ook hoofdredacteur geweest van de krant. In 2006 ging hij weer de politiek in. Hij was tot 2010 Kamerlid. Inmiddels heeft Schinkelshoek een eigen communicatie- en adviesbureau.



