‘Krot-topper’ voor miljoen in de verkoop

In 2017 hield Stadsherstel Den Haag de verkiezing Van Krot naar Hot. Op één eindigde de voormalige Kroatische ambassade aan de Groot Hertoginnelaan. Niet voor niets maakte Bewonersoverleg Duinoord zich boos over de teloorgang. Nu lijkt daar verandering in te komen, omdat het eind negentiende eeuwse gebouw verkocht gaat worden.



Peter van Straaten van Verra Real Estate gaat de verkoop begeleiden. ,,Het is een bijzonder pand, waar alleen de afgelopen 25 jaar vergeten is onderhoud te plegen.”



Ook de afgelopen anderhalf jaar, na de krot-verkiezing, is er niets meer aan gebeurd. ,,En het is vooral de binnenkant die extra aandacht verdient.”



De Kroatische diplomaten huizen al enkele jaren niet meer aan de Groot Hertoginnelaan. Ze zijn aan de Surinamestraat te vinden. ,,Ze wisten niet wat ze hier nog mee moesten. Nu is besloten het pand te verkopen. Dat hele proces duurt wel even. We zijn er al een aantal maanden mee bezig.”