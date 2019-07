Kruising Binckhorstlaan en Mercuriusweg vanaf vrijdag twaalf dagen dicht

Column Gelukkig is meteen duidelijk waar de Pim Fortuyn­straat straks moet komen

6:15 We staan er weer gekleurd op: het jongerenwerk in de armste buurten van Den Haag blijkt een broeinest van salafisme in plaats van een veilige haven voor de jeugd. Gelukkig is hiermee wel meteen duidelijk waar de Pim Fortuynstraat straks moet komen en het meeste effect heeft: in de Schilderswijk.