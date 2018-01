Kruising Vaillantlaan afgesloten na aanrijding

Update 'Dode vrouw in stukken gevonden in Scheveningse yogastudio'

12 januari In een woning aan de Neptunusstraat in Scheveningen is gisteren een overleden vrouw gevonden. Volgens geruchten is het lichaam in stukken aangetroffen. Er is een 40-jarige Hagenaar aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de vrouw.