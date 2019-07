Kruispunt Laan van Meerdervoort/Anna Paulownastraat op de schop voor betere veiligheid fietsers

FOTOWEDSTRIJD Zomerfoto 2019: doe mee en maak kans op mooie prijzen

9:20 Stuur tot 20 augustus je leukste zomerfoto naar AD Haagsche Courant. Gewoon in je eigen woonplaats gemaakt of misschien wel op honderden kilometers afstand. De grappigste, zonnigste of bijzonderste zomerfoto’s verschijnen in de krant. Alle inzenders maken kans op een mooie prijs.