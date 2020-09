Kunnen ministers zomaar de overstap naar het bedrijfsleven maken?

Politici die het Haagse pluche verruilen voor een lucratieve topfunctie in het bedrijfsleven, het is niet ongewoon. Hoewel je als minister heel aardig verdient, krijg je bij een multinational vaak het veelvoudige. Maar belangenverstrengeling ligt op de loer. Heb je je in het verleden sterk gemaakt voor bepaalde wet- of regelgeving en is die gunstig voor je nieuwe werkgever, dan heb je op zijn minst de schijn tegen.