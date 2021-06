Kunnen we echt met de helft minder groen in de stad?

Column Struikelen over struiken: Overdaad aan groen in Den Haag is enorme doorn in het oog

3 juni Het is velen een enorme doorn in het oog: de overdaad aan groen in Den Haag. Je struikelt over de struiken. Goede zaak dat het stadsbestuur hier paal en perk aan stelt. Met de nadruk op paal.