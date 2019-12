Kunnen we niet jaarlijks gewoon iets groots in de hens steken waar we allemaal een pleurishekel aan hebben?

Boosheid slaat om in apengedrag. Die boosheid kan ik nog wel begrijpen. De Duindorpse Boys voelen zich genaaid door de gemeente. En misschien zijn ze dat ook wel, want wie komt er nou na negen maanden met een rapport en trekt een conclusie die iedereen op 2 januari al had getrokken? Er was te weinig tijd om een vergunning aan te vragen. Toeval of opzet? Daarbij werden bovendien barricades opgeworpen. De Omgevingsdienst wilde niet meedenken. Iets wat wel was beloofd.