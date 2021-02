Kunnen we weer na 21.00 uur naar buiten? Haagse rechtbank oordeelt dat avondklok moet worden opgeheven

De avondklok moet per direct worden opgeheven. Dat heeft de voorzieningenrechter in Den Haag bepaald in een zaak die was aangespannen door protestgroep Viruswaarheid.

Volgens de voorzieningenrechter maakt de avondklok ‘een vergaande inbreuk op het recht op bewegingsvrijheid en de persoonlijke levenssfeer’. Bovendien beperkt de regel ‘onder meer het recht op vrijheid van vergadering en betoging’.

De avondklok is ingevoerd onder het mom van de bijzondere wet, de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg). Met deze wet kan het kabinet in zeer spoedeisende en buitengewone omstandigheden een avondklok instellen, zonder dat daarvoor eerst een wetgevingstraject moet worden doorlopen.

Spoeddebat

,,De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat bij de invoering van de avondklok geen sprake was van de bijzondere spoedeisendheid die nodig is om gebruik te kunnen maken van de Wbbbg”, meldt de rechtbank vandaag. ,,Dit blijkt uit het feit dat vóór de invoering van de avondklok al vaker over de mogelijkheid van een avondklok was gesproken.”

De overheid en het adviserende Outbreak Management Team (OMT) dachten namelijk al een tijdje na over de avondklok. Ook het feit dat er tijd was voor een spoeddebat in de Tweede Kamer ‘maakt duidelijk dat van een daadwerkelijke spoedsituatie in dit geval geen sprake was’.

Volgens de voorzieningenrechter is de Wbbbg dus ingezet terwijl er geen sprake was van een situatie waarvoor de wet is bedoeld, zoals bijvoorbeeld wel het geval is bij een dijkdoorbraak. ,,Daarom is de inzet van deze wet om de avondklok in te stellen niet legitiem.”

Twijfels over nut van avondklok

De rechtbank twijfelt ook aan het nut van de avondklok. Daar zijn volgens de uitspraak ‘grote vraagtekens’ bij te zetten. ,,Het weegt zwaar mee dat de pandemie al bijna een jaar duurt en erkend is dat de druk op de zorg momenteel minder groot is dan eerder het geval is geweest.”

,,Dat is natuurlijk niet zo fraai”, zegt minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) na het vonnis van de rechtbank. ,,Zoiets moet juridisch goed in elkaar zitten. Kennelijk is daar vandaag een uitspraak over gedaan, daar gaan we zo nog naar kijken.”

Quote We deden die avondklok natuurlijk niet voor niets Sander Dekker

Dekker benadrukt dat de spertijd een belangrijke maatregel was voor het kabinet in het terugdringen van het aantal coronabesmettingen. ,,We deden die avondklok natuurlijk niet voor niets. En we zien nog steeds dat de dreiging van het virus aanwezig is. Dat er heel veel nodig is om het aantal reizen en bewegingen te beperken.” En hij wil zijn woorden kracht bijzetten door te zeggen dat veel andere landen ook een avondklok kennen in de strijd tegen het coronavirus.

Richard de Mos reageert ook op het nieuws: ,,De rechtbank in Den Haag laat zien dat Rutte - tegen waarschuwingen van diverse burgemeesters in - ten onrechte een avondklok heeft ingevoerd. Door een tekort aan handhavingscapaciteit leidde dat tot grote rellen.”

Het is nog niet bekend wat de gevolgen van de uitspraak zijn voor de boetes die zijn opgelegd voor overtreding van de avondklok.