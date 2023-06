Kunst op de Tuin: Werken die tegen een spatje regen moeten kunnen

indebuurt.nl Trots! Dit Haagse terras staat in de Terras Top 100

Een heerlijke kop koffie of een ander drankje bij het Plein, boulevard of Grote Markt; Den Haag heeft veel te bieden qua horecagelegenheden. Dat blijkt wel uit de Terras Top 100, want een Haagse zaak staat in de ranglijst: Gastronomia Villani!