Kunst op straat, dat is waar het om gaat

OM eist 40 maanden cel tegen verdachte die man bijna doodstak: ‘Bloeding had geen minuut langer moeten duren’

Het leven van het slachtoffer van de steekpartij op de Kamperfoeliestraat in Den Haag op 15 mei heeft aan een zijden draadje gehangen. De man had met de wond in zijn hals geen minuut later in het ziekenhuis moeten arriveren, zo bleek dinsdag bij de Haagse rechtbank. Het Openbaar Ministerie eist tegen de verdachte Mitchell v. d. S. (31) een celstraf van veertig maanden, waarvan tien maanden voorwaardelijk.

17 augustus