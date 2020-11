Kunstacademie schorst twee docenten na stroom verhalen over wangedrag

De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) heeft per direct twee docenten geschorst. Er wordt onderzoek gedaan of het tweetal iets te maken heeft met wangedrag. De Academie kwam vorige week in het nieuws nadat NRC Handelsblad publiceerde over het grensoverschrijdend seksueel gedrag van de Haagse kunstenaar J. A.

De docenten werden genoemd in het artikel. Het besluit om de twee te schorsen is volgens de school genomen vanuit het uitgangspunt dat de Academie een plaats moet zijn waar studenten zich veilig voelen. ,,De cultuur waarin het beeld van de onaangepaste kunstenaar wordt verheerlijkt, verwerpen wij nadrukkelijk. Wij nemen dit zeer serieus”, schrijft directeur Marieke Schoenmakers in een verklaring.

Grensoverschijdend

De in opspraak geraakte kunstenaar studeerde van 2008 tot 2012 aan de KABK. NRC sprak met tachtig betrokkenen die te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag van A. Niet allemaal seksueel, sommigen zijn bestolen door hem, mishandeld of geïntimideerd.

De Academie laat weten enorm geschrokken te zijn en dat er direct na de publiciteit is onderzocht of er in de tijd dat A. aan de KABK studeerde aanwijzingen zijn geweest van grensoverschrijdend seksueel gedrag binnen de school. ,,Er waren geen meldingen of formele klachten op dat gebied. De signalen die uit het NRC-artikel naar voren komen zijn echter meer dan voldoende reden om direct actie te ondernemen. Er wordt door een onafhankelijk extern bureau individueel contact opgenomen met de voormalige klasgenoten van A. om te onderzoeken of er destijds signalen zijn gemist en of er nu hulp nodig is.”

Enkele docenten wisten ervan en ouders hebben de directeur later op de hoogte gebracht

Fotograaf en filmmaker Jacob Gesink is een van de vele oud-studenten die zich op sociale media mengen in de discussies rond J.A. en wegkijkgedrag van docenten en leiding. Dat er geen meldingen of formele klachten zijn geweest is niet waar, vindt de oud-student die van 2011 tot 2016 op de KABK zat. Op Facebook schrijft hij: ,,Enkele docenten wisten ervan en ouders hebben de directeur later op de hoogte gebracht. De KABK heeft nog heel wat uit te leggen over hoe ze het vertrouwen kan herstellen zodat studenten zich veilig voelen. Het negeren van de aanklachten is schokkend en ongepast voor een instituut dat op de bres moet staan voor de veiligheid van al zijn leden.”

Sinds zaterdag is ook het Instagramaccount @calloutdutchartinstitutions actief waarop slachtoffers van racistisch of seksistisch gedrag binnen de Nederlandse kunstenwereld anoniem hun ervaringen kunnen delen. Daarop zijn inmiddels talloze verhalen te lezen over ongewenst gedrag van docenten op de Koninklijke Academie (en andere kunstinstellingen in het land). Mede naar aanleiding daarvan heeft de school besloten de beide docenten op non-actief te zetten. ,,Zij begrijpen dat deze maatregel nu moet worden genomen”, aldus de verklaring.

Drank en drugs

J.A. viel tijdens zijn studententijd op door uitbundig gedrag op het gebied van onder andere drank, drugs, (seksuele) intimidatie en diefstal. Verhalen over verkrachtingen, aanrandingen, intimidatie en lijfelijk geweld deden toen al de ronde, maar werden nauwelijks opgepakt. Meerdere oud-studenten vinden dat de staf van de KABK te weinig deed om hem aan banden te leggen. J.A. gold als een groot talent, waardoor het leek of de leiding hem de hand boven het hoofd hield.

De Academie schrijft dat J.A. in zijn tijd op school betrokken is geweest bij gewelddadig gedrag, waarvoor hij geschorst is geweest. ,,In 2013 heeft hij zelfs een gebiedsverbod heeft gekregen dat tot de dag van vandaag wordt gehandhaafd”, aldus de KABK.

