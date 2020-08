Kunstenaar Niels wil zijn metersgrote straatooievaar in heel de stad laten zien

Dat lukt hem aardig want de ooievaar is her en der in Den Haag al op zogeheten evenementenvlaggen te zien. Normaal gebruikt de gemeente deze reeksen van vijf banieren om toeristische en culturele activiteiten aan te kondigen, maar nu die stil liggen hebben kunstenaars onder wie NWay hier een tijdelijk platform gekregen.

,,Ik had de ooievaar ooit voor mijzelf gemaakt om trots mijn Haagse afkomst te tonen", zegt Niels Weerheim. ,,Vrienden vonden dat zo leuk, dat ze er ook een wilden hebben. Uiteindelijk is het een kledinglijn geworden met shirts, petjes en hoodies. Via Instagram had ik een oproep geplaatst waar ik een grote versie van de ooievaar met graffiti-art mocht aanbrengen. Daar heeft het skatepark op gereageerd. Hopelijk volgen er meer plekken in de stad.”