Kunstenaar versierde gevel geboortehuis van de Golden Earring met tekst: ‘Ze zijn de grootsten’

Jaap Schut, RockArt Museum: ‘Radar Love’ van de Earring is toch de Rembrandt van de popmuziek?!’

16:46 De Earring, of The Golden Earrings zoals de band 60 jaar geleden nog heette, vormt een van de kroonjuwelen van het RockArt Museum dat is ondergebracht in Hoek van Holland. Volgens oprichter Jaap Schut is het ongelooflijk wat ‘die vier Haagse jongens hebben gepresteerd'.