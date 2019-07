Kunstenaars radeloos na leegroven galerie Kijkduin: ‘Dit was geen kwajongensstreek, dit was voorbereid’

Om de veelal grote en zware werken mee te nemen, moest volgens Meuleman best wat moeite worden gedaan. ,,Dit is geen kwajongensstreek, dit was voorbereid. Er lag bijvoorbeeld ook geld, maar dat is blijven liggen. Alleen de speciale kunstwerken zijn meegenomen.” Waarom is een raadsel voor Meuleman. ,,Onze kunst is heel erg herkenbaar. Als je het wilt doorverkopen, gaat dat in Nederland niet lukken. Ik vrees dus dat het naar het buitenland zal gaan.”



De kunstenaars hopen met een oproep op Facebook en door aangifte te doen bij de politie dat de werken ongeschonden terugkomen. ,,We zijn boos, verdrietig en gefrustreerd en hopen eigenlijk dat de daders de rest van hun leven elke ochtend op een Legoblokje zullen stappen. Maar ergens hopen we ook dat ze spijt krijgen en het komen terugbrengen”, aldus Meuleman.