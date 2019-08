Kunstenares Nynke Koster scoort met afgietsels van de geschiedenis

Onderne­mers op Schevenin­gen hopen op mooie nazomer na oorverdo­ven­de stilte in augustus

11:18 Na regen komt zonneschijn. Gelukkig maar, want strandtenthouders in Scheveningen kunnen nog wel wat mooie dagen gebruiken. In de badplaats was het uitzonderlijk rustig de afgelopen weken. Sommige ondernemers spreken zelfs van de stilste augustus in járen. ,,Uitgerekend in de schoolvakantie viel het strandweer tegen.”