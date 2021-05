Kunstkoe met benzine overgoten en in brand gestoken

aan de stok Gastvrij­heid is niet moeilijk: ‘Managers die klagen over slecht personeel zijn vaak zelf een uitdaging’

7 mei Een Haagse met een internationale carrière in de reisbranche schreef een praktische gids over klantvriendelijkheid. ,,Het is geen hogere wiskunde”, legt Jeannette Biesbroeck (62) uit in de rubriek Aan De Stok.