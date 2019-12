Kunstmuseum koopt werken van Erwin Olaf uit succesvolste foto-expositie ooit

Haagse meidenband Luminize zet punt achter muzikaal avontuur

15:05 De Haagse meidenband Luminize is na zeven jaar uit elkaar. Dat melden ze op Facebook. In de afgelopen jaren tourden ze met Golden Earring, deden ze mee aan The Voice of Holland en hadden ze in hun thuisland Kroatië een nummer 1-hit.