Kunstmuseum? Volgens mij zitten er twee letters te veel in dat woord

Sinds het begin, in 1866, heeft het Gemeentemuseum diverse namen gekend. Directeur Benno Tempel leidt daaruit af - en gebruikt als excuus - dat alle namen nooit gefunctioneerd hebben. Wat impliceert dat ook de nieuw gekozen naam over een paar jaar niet meer voldoet.



Zolang als ik leef heet het ‘Gemeentemuseum’, dus dit argument gaat in rook op. Wat zijn nog meer de redenen om een nieuwe naam te kiezen? De naam dekt de lading niet - namelijk een museum in Nederland voor moderne en toegepaste kunst. Daar kan ik inkomen. Maar om dan meteen je naam overboord te gooien? Een afkorting had ook gekund: GM. Klinkt kort, stoer en je hoeft je briefpapier niet te veranderen.