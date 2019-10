Kunstproducent: ‘Vriendjespolitiek van Groep de Mos bij Binnenhof-attractie’

Hagenaar (49) verdacht van smokkel van ruim 1100 kilo coke in viscontai­ner

11 oktober Justitie verdenkt Hagenaar Joao ‘John’ C. (49) van de smokkel van ruim 1100 kilo cocaïne, die na een tip juli vorig jaar is aangetroffen in de Rotterdamse haven in een container met ingevroren vis uit Ecuador. Bij doorzoeking van een loods van de verdachte in de Frydastraat in Rijswijk vond de politie nog eens grote hoeveelheden halffabricaten voor xtc en amfetamine en twintig liter crystalmeth.