Kunstwerk van plastic afval op terras Museon

De metershoge dolfijn van kunstenaar Peter Smith is best mooi geworden. Maar de achterliggende boodschap is minder fraai. Duizenden doppen van plastic flessen, gevonden tijdens een grote schoonmaakactie op de stranden van Scheveningen en Zandvoort zijn erin verwerkt. De onthulling van het object vormde de afsluiting van een maand waarin National Geographic (tijdschrift, televisiezender en website) met documentaires, artikelen en andere acties aandacht vroeg voor het probleem van plasticvervuiling. ,,Tijdens onze schoonmaakdag op 24 juni hebben we op beide stranden in totaal 3000 kilo plastic afval gevonden’’, zegt Tim Beudel van National Geographic Benelux.

Voedselketen

Beudel: ,,Het probleem van hoe dit plastic in zeeën en oceanen terechtkomt, hoe vissen en zoogdieren het opeten en hoe dit dan weer in onze voedselketen terechtkomt, kan niet genoeg onder de aandacht worden gebracht. We werken samen met het Museon en vlogger Dodo doet verslag via YouTube. Hierdoor bereiken we op een speelse manier veel kinderen.’’ De sculptuur blijft twee maanden bij het Museon staan. In het museum zelf is, tot december, ook een tentoonstelling te bewonderen van National Geographic: Greatest Landscapes.



