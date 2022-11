Kurhaus ontruimd na brand op hotelkamer

Busje komt zo, maar niet voor 83-jarige Klaartje: ‘Gelukkig kan ik nog lopen naar de bushalte’

Het regent klachten bij AV070, de taxiservice van de gemeente Den Haag voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn. Pashouders moeten minstens een week van tevoren bellen om een plek in het busje te bemachtigen. Als ze na een half uur wachten eindelijk iemand aan de lijn krijgen, is het nog maar de vraag of ze mee kunnen.

26 november