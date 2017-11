Kustwacht waarschuwt voor ronddobberend spookjacht

De zeiler had volgens een woordvoerder van de Kustwacht zijn schip pas gekocht in het Engelse Lowestoft en was op de Noordzee in problemen gekomen. Pas op de vierde dag werd een van zijn vuurpijlen opgemerkt, waarna de Kustwacht een helikopter stuurde. Het schip bevond zich toen 42 mijl uit de kust van Hoek van Holland. ,,De man maakte het goed, maar had geen idee waar hij was. Bovendien had hij geen goede maritieme communicatieapparatuur aan boord", vertelt de woordvoerder van de Kustwacht. De Canadees is zaterdag veilig aan wal gebracht.