Kutjurist Charlotte (32) doet niet aan blabla: ‘Mensen vinden me vreselijk óf geweldig’

Gloednieuw congrescen­trum in New Babylon: ‘Als we hier een congres hebben, profiteert de hele stad’

7:02 Internationale congressen zijn steeds belangrijker aan het worden voor Den Haag. Ze leveren de stad jaarlijks tientallen miljoenen euro's op. Het aantal congressen in de hofstad blijft ook maar groeien. Het gloednieuwe The Hague Conference Centre in New Babylon hoopt een graantje van deze lucratieve markt mee te pikken. In het moderne zalencentrum is zowel ruimte voor kleinere als grotere groepen tot 650 personen. ,,Onze grootste troef is deze locatie.’’